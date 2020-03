Adilcevaz’da cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidine karşı Adilcevaz’da önlemler artarak devam ediyor. Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçenin çarşı merkezinin yanı sıra cadde ve sokakları deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte etti. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Adilcevaz Belediyesi Başkanvekili İrfan Halidi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı ilçede dezenfekte ve tedbirler açısından etkin çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Belediye Başkanımız Necati Gürsoy’un talimatıyla korona virüsün çıktığı ilk günden bugüne kamu kurumları, iş yerleri, toplu taşıma araçları, okullar, ibadethaneler, tüm mahalle, cadde ve sokaklar başta olmak üzere her alanda insan sağlığı açısından etkili olan deterjanlı ve ilaçlı suyla dezenfekte çalışmalarını her gün aralıksız sürdürmekteyiz. Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde halkımızın yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarını hassasiyetle yürütüyoruz. Korona virüsün yayılmasını önlemek adına elimizden gelen ne varsa seferber ediyoruz. İnşallah dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından kısa sürede kurtulacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmasınlar. Biz zaten belediye olarak Beyaz Masa 153 hattıyla 60 yaş üstü yaşlılarımıza ve kronik hastalarımıza her türlü hizmeti sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. 60 yaş üstü yaşlılarımız ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımız Beyaz Masa 153 numaralı hattımızı arayıp ihtiyaçlarını ilettiklerinde evlerine ulaştırıyoruz. Bu çalışmalarımızda gece gündüz devam etmektedir. Günlük olarak fırınlarımızda, marketlerimizde, iş yerlerimizde, kısacası insanımızın alışveriş yaptığı bütün alanlarda zabıta ekibimiz, personelimiz ve aynı zamanda sağlık kuruluşlarıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile birlikte denetlemeyi yürüterek hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Her gün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de deterjanlı ve ilaçlı suyla her alanda dezenfekte etme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.