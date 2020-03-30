Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak imha edildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS'in Güroymak ilçesi kırsalında güvenlik kuvvetlerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güroymak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 'Şehit Polis Özel Harekât Müdürü Tufan KANSUVA 2020-2' adlı operasyon başlatıldı. Arazi aramalarında örgütün kullandığı tespit edilen sığınakta kıyafet, 2 çift ayakkabı ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-03-30 17:39:28



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