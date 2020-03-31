Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (01.04.2020 Çarşamba) akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (2550 kg/m2 ) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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