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Tatvan’da 3 köy ve 9 bina için karantina uygulaması

İHA

– Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 farklı mahallede 9 bina için alınan karantina uygulaması devam ediyor.

Tatvan’da 3 köy ve 9 bina için karantina uygulaması

– Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 farklı mahallede 9 bina için alınan karantina uygulaması devam ediyor.
Sağlık Bakanlığının son verilerine göre toplam 22 vakanın bulunduğu kentte virüsün kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbir alındı. Bu kapsamda; Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleriyle ilçe merkezindeki 6 farklı mahallede bulunan toplam 9 bina için 1 Nisan 2020 tarihinde saat 21.00 itibariyle geçici süreyle karantina uygulanmıştı. Bu kapsamda jandarma ekiplerince köylerin giriş ve çıkışları kapatılırken, ilçe merkezindeki binalar için de polis ekipleri gerekli tedbirler alındı.

Tedbirler arttırıldı
Her geçen gün denetim ve tedbirleri arttıran Tatvan Kaymakamlığı, ilçedeki banka şubeleri ve market önlerinde ve cadde üzerinde yürüyenlerin mesafelerini korumalarını sağlamak ve denetlemek üzere özel güvenlik görevlilerini görevlendirdi. Tatvan Belediye ekipleri de; gıda, çalışan ve ortam hijyeni konularında denetimlerine devam ediyor. Kurallara uymayan iş yeri ve müşterilere cezai işlemler uygulanıyor.

Vefa ekibi görev başında
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Tatvan Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ise gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarıyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “65 yaş üstü olup dışarıdan ihtiyaçlarını görecek kimsesi olmayan vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olup dışarıdan ihtiyaçlarını görecek kimsesi olmayan vatandaşlarımızın yanındayız. Bugüne kadar çağrı telefonlarımızla 264, haricen sağlık ve sosyal yardımlaşma vakfımız çalışanlarınca 171, muhtarlarımız vasıtasıyla 60 olmak üzere bu durumda olan toplam 495 hanemizin yardımlarına koştuk. Vefa Sosyal Destek Grubumuza; 112, 155 ve 156 numaralarımızdan ulaşabilirsiniz” denildi.
Öte yandan; ilçe merkezinde görevlendirilen polisler tarafından sokağa çıkan vatandaşlara yönelik olarak evde kalmaları yönünde sık sık sözlü uyarı yapılıyor. Tatvan Kaymakamlığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ise güvenlik kontrol noktalarında başlatılan sıkı denetimler devam ediyor. Yollarda denetim seferberliği başlatan ekipler, gelen yolcuların seyahat izin belgeleri ile sağlık kontrollerini yapıyor.

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