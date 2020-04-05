Bitlis'te, kavga eden 7 kişiye 22 bin TL 'Sosyal Mesafe' cezası

Özcan ÇİRİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, kavga eden 7 kişilik gruba koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına alırken, koronavirüs salgını nedeniyle 'Sosyal mesafe'ye uymadıkları için de her birine 3 bin 150 TL ceza kesti, Kavgada yaralananlar BitlisTatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Güroymak ilçemize bağlı Şentepe Mahallemizde çıkan kavgada toplamda 7 kişi gözaltına alınırken, aynı zamanda bu şahıslara koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 bin 150 TL para cezası verildi" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-04-04 23:19:47
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