Buzları çözülen Nazik Gölü’nden büyüleyen görüntü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Buzları çözülen Nazik Gölü’nden büyüleyen görüntü

İHA

Kış mevsiminde şiddetli soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün çözülmesiyle ortaya çıkan görüntü görenleri büyülüyor.

Buzları çözülen Nazik Gölü’nden büyüleyen görüntü

Kış mevsiminde şiddetli soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan görüntü görenleri büyülüyor.
Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzara havadan drone ile görüntülendi. Kış aylarında şiddetli soğuklarla 40 santimetre kalınlığında buz tutan gölün yüzeyi nisan ayı başlarında çözülmeye başlıyor. Göl yüzeyindeki buz tabakasının çözülmesiyle birlikte büyük kütleler halinde göl yüzeyinde yüzen buz parçaları ve arasında avlanmaya çalışan balıkçı tekneleri, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Doğa fotoğrafçıları da göl yüzeyindeki büyük kütleli buz parçalarının ve balıkçı teknelerinin oluşturduğu güzel desenleri havadan drone ile görüntüleyerek arşivlerine katıyor.
Bitlis’te doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Araboğa, fotoğraf sanatıyla uğraştığını belirterek, “Nazik Gölü kışın buz tutar, bu mevsimde de çözülmeye başlar. Bizde bu güzel görüntüyü fotoğraflamaya ve havadan görüntü almaya çalışıyoruz. Çok güzel kareler çıkıyor. Biz de bunu fotoğraflıyoruz” dedi.
Serkan Araboğa adlı fotoğrafçı da Ahlat’ta bulunan Nazik Gölü’ne geldiklerini belirterek, “Kış mevsiminde göl buz tutuyor. Bu tarihlerde de kırılmaya başlayan buzların görüntüsünü çekmeye geldik. Çok güzel harika görüntüler var. Kırılan buzlar arasında tekneler geçiyor. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu güzel kareleri yakaladık. Havadan görüntüler aldık. Tüm fotoğraf meraklısı arkadaşları buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te 20 kilo EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 20 kilo EYP ele geçirildi
(Özel) Bitlis'te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü
YEREL HABERLER (Özel) Bitlis'te baharın müjdesi çiçeklerden renk ...
(Özel) İlkokul öğrencisi atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Mualla Gülfem Kulu, geri dönüşümle yaptığı bazı eşyalara ‘Evde Kal Türkiye’ yazıları yazarak sosyal izolasyona ve gönüllü karantina dikkat çekiyor
YEREL HABERLER (Özel) İlkokul öğrencisi atık malzemeleri geri ...
Bitlis'te toplu taşıma ve özel araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Bitlis'te toplu taşıma ve özel araçlar ücretsiz ...
Bitlis'te, kavga eden 7 kişiye 22 bin TL 'Sosyal Mesafe' cezası
YEREL HABERLER Bitlis'te, kavga eden 7 kişiye 22 bin TL 'Sosyal ...
Kavga edenlere “sosyal mesafe” cezası
YEREL HABERLER Kavga edenlere “sosyal mesafe” cezası
Hizan müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL HABERLER Hizan müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Bitlis basınından ‘evde kal’ çağrısı
YEREL HABERLER Bitlis basınından ‘evde kal’ çağrısı
Tatvan’da korona virüs salgınıyla mücadele
YEREL HABERLER Tatvan’da korona virüs salgınıyla mücadele
Ahlatlı öğrencilerden videolu “Evde Kal Ahlat” çağrısı
YEREL HABERLER Ahlatlı öğrencilerden videolu “Evde Kal Ahlat” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X