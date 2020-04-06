Başkan Geylani, canlı yayın konuğu oldu

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nun canlı yayın konuğu oldu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Müdürü Fatih Yılmaz’ın Yöremizden adlı programına konuk olarak soruları cevapladı. ‘Bir Dost Şehirdir Tatvan’ tanıtım filmi ve tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Geylani, yaşanan bu zor süreçte herkesin kurallara uymasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Tatvan tanıtım filmi ve korona virüsü ile ilgili çalışmaların konuşulduğu programda Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nde üretilen maskeler ile ilgili de konuşan Başkan Geylani, ilk etapta 20 bin maske üretmeyi planladıklarını, ancak talebin fazla olması nedeniyle sayıyı 50 bin âdete çıkarttıklarını söyledi.

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