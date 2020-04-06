Bitlis'te bir köy daha karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.

Tatvan'da daha önce ilçeye bağlı 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 ayrı mahalledeki 9 binada uygulanan karantina alanı genişletildi. Pozitif vakalar ve temasları nedeniyle ilçeye bağlı Dönertaş köyü de karantinaya alındı. Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Dönertaş köyümüz, görülen Covid19 vakaları ve temaslıları nedeniyle bu gece 20.00'den itibaren karantinaya alınmıştır. Hemşehrilerimizin tedbirlere uyması önemle rica olunur" denildi.

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