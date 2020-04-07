Adilcevaz Belediyesi ekipleri, evdekilerin ihtiyacını karşılıyor

<br>Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),(DHA)BİTLİS´in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkması kısıtlı olan vatandaşların yardımına koşuyor.<br>Adilcevaz Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, evlerinden çıkması riskli olan 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.<br>Adilcevaz Belediyesi Beyaz Masa 153 hattını arayan vatandaşların evine giden zabıta ekipleri, evden çıkması kısıtlı olan vatandaşlardan aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik edip aynı zamanda maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor. Öte yandan eczanelerden ilaçlarını alarak, evlerine ulaştırıyor.<br>Belediye Başkanı Necati Gürsoy, belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu, zamanında ve en etkili şekilde yerine getirmenin mücadelesini verdiklerini ifade ederek, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Belediyemizin 153 Beyaz Masa hattı üzerinden her yaş ve kesimden insanımız bize ulaşıyor. Bizlerde bu sayede vatandaşlarımızın hem talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyor, hem de varsa şikâyetlerini çözüyoruz. Evlerinden çıkması riskli olan 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evine zabıta ekiplerimizi göndererek talep ve siparişlerini alıp yine aynı şekilde kendilerine teslim ediyoruz. Adilcevaz Belediyesi olarak ekibimizle birlikte her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizin işleri olmadıkça evde kalmaları, toplu olarak bir arada bulunmamaları ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica eder, tüm hemşerilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ<br>2020-04-07 10:37:49<br>

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