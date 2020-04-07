20 yaş altı hırsızlık şüphelilerine yasak ihlalinden 3 bin 150'şer lira ceza

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Ahlat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşından küçük 3 kişiye koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Şüpheliler hakkındaki adli işlemin de sürdüğü bildirildi.<br>Ahlat'ta dün sulamada kullanılan sondaj kuyularına ait elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çevrede yaptığı aramada bir araçtaki 20 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 kablo kesme makası, 1 kerpeten, 200 metre uzunluğunda bakır tel kablo ve muhtelif elektrik malzemeleri ele geçirildi.<br>Jandarmadaki sorguları süren şüpheliler hakkında ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-04-07 13:58:43<br>
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