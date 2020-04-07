(Görüntülü) Bitlis'te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi

<br>BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü iki ayrı operasyonda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.<br>Bitlis merkez kırsalında 4 Nisan'da, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla "Şehit J. Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu" başlatıldı. Operasyon kapsamında 5 Nisan'da arazide yapılan aramalarda toprağa gömülü basma tip ateşleme anahtarlı, 3 adet plastik şişe içerisinde, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş toplam 15 kilogram 3 adet EYP, aynı bölgede yürütülen Şehit GK Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonunda ise yine toprağa gömülü vaziyette zaman ayarlı, ateşleme anahtarlı, cam kavanoz içerisinde, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 5 kilogram EYP ile 1 adet patlayıcısı olmayan zaman ayarlı ateşleme anahtarı ele geçirildi.<br>Ele geçirilen patlayıcılar savcının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından güvenlik önlemleri alınarak yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bitlis <br>2020-04-07 14:08:49<br>

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