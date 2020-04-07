Başkan Çoban’dan Berat Kandili mesajı

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Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çoban, yayımladığı mesajında, “Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik eder; ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederim. Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Allah salgın hastalıktan, afetten ve musibetten bizleri muhafaza eylesin” dedi.

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