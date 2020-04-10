İhbara giden polislere ‘10 Nisan’ sürprizi

Bitlis'te bir grup genç, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kentte görev yapan polislere sürpriz yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz yapmak isteyen gençler, 155 Polis İmdat hattını arayarak bir ihbarda bulundular. Hüsrevpaşa Mahallesi’nde aldıkları ihbarı değerlendiren polisler, olay yerine gidince meşaleli sürprizi görünce şaşkına döndüler. Gençler, olay yerine gelen polisleri alkışlarla ve 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla karşılandı. Neye uğradıklarını şaşıran polislere, gençler aynı zamanda pasta ikramında da bulundu.

Yapılan bu sürpriz karşısında duygulanan polisler, vatandaşlara teşekkür etti.

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