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Gönüllü gençler günde 200 adet siperlik maske üretiyor

İHA

Gönüllü gençler günde 200 adet siperlik maske üretiyor

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezindeki gönüllü gençler, günde 200 adet siperlik koruyucu maske üretiyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirler kapsamında Bitlis merkez ve Tatvan’daki gençlik merkezlerinde siperlik koruyucu maske üretimleri yapılıyor. Üretilen maskeler ilk etapta sağlık çalışanlarına dağıtılırken, daha sonra ise güvenlik güçleri içinde maske üretimi yapılacak. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Bitlis ve Tatvan ilçesindeki gençlik merkezlerinde dezenfekte edilen atölyelerde bir araya gelen gönüllü gençlerin, sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik maske üretimi yaptıklarını, yaklaşık 2 haftadır devam eden çalışmalarla üretilen maskelerin ilk etapta sağlık çalışanlarına, ardından güvenlik güçlerine hediye edileceğini söyledi. Gönüllü gençlerin sosyal mesafeyi koruyarak ve hijyene dikkat ederek çalışma yürüttüklerini kaydeden Elkatmış, “Yaklaşık 2 haftadır gençlik merkezlerimizde çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaya gençlerimiz gönüllü olarak katılıyor. Salgından dolayı tedbirli oluyoruz ve mümkün olduğunca her gün farklı ve az sayıda genç kardeşlerimizle çalışıyoruz. Günde ortalama 200 adet maske üretiliyor. Şimdiye kadar 2 bin civarında üretim yapıldı ve bunun 500 adedinin dağıtımı gerçekleştirildi. Önceliğimiz sağlık çalışanları ve ardından kolluk kuvvetleri. İl merkezi ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına aralıklarla teslimat yapılacak. Üretim devam ederken aynı zamanda dağıtım da olacak. Bu çalışmamız nisan ayı sonuna kadar devam edecek. İnşallah hep birlikte yürüttüğümüz mücadelelerle virüs belasından kurtulacağız. Gençlerimiz evlerinden çıkmasınlar ve evde egzersiz yapsınlar, kitap okusunlar, spor yapsınlar ve bu sorunu avantaja çevirip kendilerini daha çok geliştirsinler. İnşallah bu sorun bittiğinde gençlerimiz için çok daha güzel aktivitelerimiz olacak” dedi.
Tatvan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mizgin Coşkun ise sağlık çalışanları için gönüllü olarak siperlik maske üretimi yaptıklarını söyledi.
Sağlık çalışanlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade eden gönüllü gençlerden Emre Teke ile Kenan Bayram da, virüsten korunmak amacıyla ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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