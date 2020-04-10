Bitlis'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

<br>Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi. <br>Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede, teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine 'Şehit J.Uzm.Onb. Mehmet AŞKAR 2020-12 Operasyonu' başlattı. Bugün yapılan operasyon kapsamında arazide toprağa gömülü 2 jelikan bidon içerisinde 1 glock marka tabanca, 3 tabanca şarjörü, 19 adet 9 mm fişek, 3 ateşleme anahtarı, bin 700 metre elektrik kablosu, 1 top bobin teli, 1 akü, 1 not defteri, 82 koli bandı, 39 silikon, 4 sıcak silikon, 25 yapıştırıcı, 2 pil, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, 1 tişört, 1 pantolon, 1 kemer ve 1 paket peçete ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyon ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ <br>2020-04-10 18:38:56<br>

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