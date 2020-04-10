Türk Polis Teşkilâtının 175. kuruluş yılı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü nedeniyle Emniyet Müdür Vekili Erbil Başar ve beraberindekiler kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sancaktutar, "Toplumumuzun huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlayan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Gece gündüz demeden verilen her göreve koşarak giden tüm polis memurlarımızın haftası kutlu olsun" dedi.

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