Tatvan'da içme suyu hattındaki arıza onarılıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen ve bu nedenle bazı mahallelerde su kesintisine neden olan arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Tatvan Belediyesi ekipleri önceki gün ilçenin Kültür Mahallesindeki eski ana isale hattında meydana gelen su hattı patlaması nedeniyle kesintisiz bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili Tatvan Belediyesinden yapılan açıklamada; dün iki kez onarılan hat eski ve yıpranmış olması nedeniyle tekrar arızalar meydana geldiği belirtlerek; "Ekiplerimiz 26 saattir kesintisiz bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ana isale su hattı gün içerisinde onarılarak şehir şebekesine tekrardan su verilmesi planlanmaktadır" denildi.

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