Tatvan’da bir köy daha karantinaya alındı

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yediveren köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin Yediveren köyü (mezraları hariç) merkezinin bugün saat 12.00 itibariyle karantinaya alındığı belirtilerek, vatandaşların tedbirlere uyması istendi.
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