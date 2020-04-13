(Özel) Ahlat’ın tarihi mekanlarında korona virüs sessizliği Açık hava müzesi konumundaki Ahlat'ta tarihi mekanlar boş kaldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi mekanlar korona virüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve vatandaşların ‘evde kal’ çağrılarına uyması sonucu boş kalan ilçedeki tarihi yerler drone ile havadan görüntülendi.

Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Ahlat, tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Özellikle ilkbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, kaleler, Harabeşehir Mahallesi, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi ile tarihi birçok yapı, korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.



“Korona virüs Ahlat’ın turizmini etkiledi”

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, korona virüs salgını sebebiyle tarihi eserleriyle zengin Ahlat’ın turizminin de etkilendiğini söyledi. Başkan Çoban, “Türkiye’de ve dünyada olan bu virüs belası her tarafta olduğu gibi insanlarımızı bir nevi izole etmiş durumda. Bizde bu karantinaya ve koyulan kurallara harfiyen riayet ediyoruz. Buralar virüs öncesi bu mevsimlerde binlerce insanın akın akın geldiği, cıvıl cıvıl hayatın dolu olduğu yerlerdi. Ahlat, Türkiye’nin bir turizm cennetidir. Hem kültür mirasımızın hem diğer taraftan inanç turizmimizin en canlı şekilde yaşandığı ve 8 bin 200 adet abidenin tek alanda bulunduğu bir merkezdir. Anadolu Selçuklu mirasının banisi olan kümbetlerin mimarisinde özellikle rehberlik eden kümbetlerin varlığı, Ahlat’a özellikle ayrı bir zenginlik katmaktadır. Kalelerimiz hakeza böyle. En önemlisi Anadolu’yu yurt yapış merkezimiz, Anadolu’ya yerleşme merkezimiz, Türklüğün Anadolu’dan başlangıç noktası Ahlat’tan sesleniyoruz. Diyoruz ki, hem hükümetimizin hem devletimizin almış olduğu bütün tedbirlere harfiyen Ahlat uyuyor, riayet ediyor. Bugün buralar binlerce insanın olması gereken yerde tamamen alınan tedbirler çerçevesinde sakin bir şekilde kimse bulunmuyor. Ahlat aynı zamanda marka şehirler arasında yer alıyor. Dünyada takriben 200 ülkemizde de 17 şehrin içinde yer aldığı Cittaslow diye tanımlanan Sakin Şehirler içerisinde yer alıyor, o sakinliğe de harfiyen riayet ediyor” dedi.



“Virüsten kurtulduktan sonra herkesi Ahlat’ta buluşmaya davet ediyoruz”

“İnsanlık önemli bir imtihan içerisinde, devlet önemli bir imtihan içerisinde” diyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tüm devletlere örneklik teşkil edecek bir çalışma ortaya koyuyor. Bu da bütün vatandaşlarımız için müthiş bir ümit ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize de şükranlarımızı Ahlat’tan iletiyoruz. Kısa vadede bu virüs belasından dünyanın kurtulacağını ümit ediyoruz. Ama tekrar söylüyorum, buralar yalnız bırakılacak yer değil, buralar sahipsiz bırakılacak yer değil. Bir an önce inşallah bu virüsten kurtulduktan sonra da herkesi koşarak Ahlat’ta buluşmaya davet ediyoruz.”

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