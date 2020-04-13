Bitlis'te toprağa gömülü el bombası bulundu

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü el bombası bulundu.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis kırsalında operasyon başlattı. 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-06' adı verilen operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü 1 el bombası ve içeriği tespit edilemeyen 1 litre sıvı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kriminal incelemesi yapılmak üzere muhafaza altına alınırken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-04-13 18:09:42<br>
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