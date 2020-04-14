Tatvan´da 3 köy ve 9 apartmandaki karantina yarın sabah bitiyor

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 9 apartmanda, koronavirüs vakası üzerine başlatılan karantina uygulaması yarın sonlandırılacak.<br>Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Tatvan´da koronavirüs vakası görülen 3 köy ve 9 apartmanda, 1 Nisan gününden itibaren karantina uygulaması başlattı. 14 günlük karantinanın son günü olan bugün yeniden toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile 9 apartmandaki karantinanın 15 Nisan Çarşamba sabahı 08:00 itibari ile sona erdirilmesine karar verdi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-04-14 16:27:36<br>
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