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Tatvan´da 3 köy ve 9 apartmandaki karantina yarın sabah bitiyor

DHA

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 9 apartmanda, koronavirüs vakası üzerine başlatılan karantina uygulaması yarın sonlandırılacak. Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Tatvan´da koronavirüs vakası görülen 3 köy ve 9 apartmanda, 1 Nisan gününden itibaren karantina uygulaması başlattı. 14 günlük karantinanın son günü olan bugün yeniden toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile 9 apartmandaki karantinanın 15 Nisan Çarşamba sabahı 08:00 itibari ile sona erdirilmesine karar verdi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ 2020-04-14...

Tatvan´da 3 köy ve 9 apartmandaki karantina yarın sabah bitiyor

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 9 apartmanda, koronavirüs vakası üzerine başlatılan karantina uygulaması yarın sonlandırılacak.<br>Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Tatvan´da koronavirüs vakası görülen 3 köy ve 9 apartmanda, 1 Nisan gününden itibaren karantina uygulaması başlattı. 14 günlük karantinanın son günü olan bugün yeniden toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile 9 apartmandaki karantinanın 15 Nisan Çarşamba sabahı 08:00 itibari ile sona erdirilmesine karar verdi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-04-14 16:27:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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