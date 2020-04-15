Ahlat Belediyesinin korona virüs tedbirleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahlat Belediyesinin korona virüs tedbirleri

İHA

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Ahlat Belediyesinin korona virüs tedbirleri

Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Belediye personelleri tarafından kapalı ve açık alanlarda sık sık temizlik çalışmaları sürdürülürken, toplu ulaşım araçlarında ise dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılıyor. Toplu taşıma araçlarında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bu süreci hafife almadıklarını ve dezenfekte çalışmalarının halkın temasta bulunabileceği her alanda özenle yürütüldüğünü söyledi. Başkan Çoban, “Çok ciddi bir süreç ve takriben günde 100’e yakın vatandaşımızı kaybediyoruz. Hükümetimiz ve bakanlığımız çok güzel bir çalışma yürütüyor. Bütün bu kurumlarımız elbirliğiyle insanlığın başına musibet olarak gelen bu hastalıktan kurtulmak için gayret gösteriyor. Bizde ilçemizde aralıksız bir çalışma sürdürüyoruz. Dezenfekte çalışmamızı sadece toplu taşıma araçlarımızda da değil tüm kurumlarımızda, insanımızın temas edebileceği her alanda devam ettiriyoruz. Bugün bir kez daha hem şehir içi dolmuşlarımızda hem de şehirlerarası toplu taşıma yapan araçlarımızda aynı faaliyeti sürdürerek devam ettiriyoruz. Bu mesajımızda çok doğru algılansın, bu iş bakanlığımızın virüsle olan mücadeleyi sürdürdüğü kadar bizimde çalışmalarımız devam edecektir. Bu işi çok ciddiye alıyoruz” dedi.

“Ülkemizde takdire şayan bir çalışma yürütülüyor”
Ülkenin her bir ferdinin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “En kıymetlimiz insanlarımız. Allah korusun onlardan biri zarar görürse kendimizi mesul hissederiz. Bu vesileyle bir taraftan da vatandaşımıza sesleniyoruz, ihtiyaç olmadıkça lütfen evde kalın ve dışarı çıkmayın. Biz zaten zabıtamızla, kademe personelleri ve diğer kamu kuruluşlarımızla hizmetinizdeyiz ve her türlü faaliyet aksatmadan yürütüyoruz. Özellikle 65 yaş üstü evde kalma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını personellerimiz evlerine kadar hiçbir zahmet anlayışı taşımadan, sevinerek yürütmektedir. Gördüğümüz kadarıyla Avrupa ülkelerinin birçoğunda bizde yürütülen faaliyeti yürütme gayreti veya devletin organize olma şeklini göremedik. Ama ülkemizde gerçekten takdire şayan bir durum var. Tüm bakanlıklarımızla, güvenlik teşkilatlarımızla, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyelerimizle üzerimize düşen tüm faaliyetleri vefa adına yürütüyoruz. Bu süreç kesintiye uğramdan yürütülmesi gereken bir süreçtir. Biz Ahlat’tan bin yıl önceki başkentimizden, tarihi kültürel mirasımızın emanet edildiği yerden tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. Devlet ve millet olarak biz bize yeteriz anlayışıyla dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın bir seferberlik ruhu olarak başlattığı bu konuyu da böyle anlıyor ve bu şekilde yürütüyoruz. Evde kal Türkiye. Biz üzerimize düşeni yapmakta kusur etmeyeceğiz. Çünkü bizim en kıymetlimiz vatandaşımızdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Erat trafik uygulamalarına katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Erat trafik uygulamalarına katıldı
(Görüntülü) Kanser hastasına sağlıkçılardan ?Evlilik yıldönümü? sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kanser hastasına sağlıkçılardan ?Evlilik ...
Kanser hastasına sağlıkçılardan `evlilik yıl dönümü´ sürprizi
YEREL HABERLER Kanser hastasına sağlıkçılardan `evlilik yıl dönümü´ ...
Tatvan Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor
İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan uygulama 'askıda ekmek' Korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için ‘askıda ekmek’ uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan ...
Sağlık görevlilerinden kanser hastası kadına evlilik yıldönümü sürprizi
YEREL HABERLER Sağlık görevlilerinden kanser hastası kadına evlilik ...
(Görüntülü) Bitlis'te fırıncılar 'askıda ekmek' uygulaması başlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te fırıncılar 'askıda ekmek' ...
Bitlis'te fırıncılar 'askıda ekmek' uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Bitlis'te fırıncılar 'askıda ekmek' uygulaması ...
Tatvan´da 3 köy ve 9 apartmandaki karantina yarın sabah bitiyor
YEREL HABERLER Tatvan´da 3 köy ve 9 apartmandaki karantina yarın ...
Bitlis’teki 3 köy ve 9 mahallede karantina kaldırılıyor
YEREL HABERLER Bitlis’teki 3 köy ve 9 mahallede karantina ...
Bitlis’te 105 kilo EYP ve çeşitli malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 105 kilo EYP ve çeşitli malzeme ele ...
Bitlis´te toprağa gömülü 105 kilo patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te toprağa gömülü 105 kilo patlayıcı ele ...
Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanları için yem bıraktı
YEREL HABERLER Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanları için yem ...
Tatvan Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor
Bitlis'te toprağa gömülü el bombası bulundu
YEREL HABERLER Bitlis'te toprağa gömülü el bombası bulundu
Bitlis’te toprağa gömülü el bombası ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te toprağa gömülü el bombası ele geçirildi
Ahlat’taki trafik ekiplerinden korona virüs uygulaması
YEREL HABERLER Ahlat’taki trafik ekiplerinden korona virüs ...
Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Bitlis Belediyesinden korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden korona virüs önlemleri
(Özel) Ahlat’ın tarihi mekanlarında korona virüs sessizliği Açık hava müzesi konumundaki Ahlat'ta tarihi mekanlar boş kaldı
YEREL HABERLER (Özel) Ahlat’ın tarihi mekanlarında korona virüs ...
Güroymak’ta bir ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Güroymak’ta bir ev karantinaya alındı
Mutki’deki bir köyde karantina sona eriyor
YEREL HABERLER Mutki’deki bir köyde karantina sona eriyor
Tatvan’da bir köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tatvan’da bir köy daha karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X