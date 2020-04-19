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Tatvan'daki kaza anı kamerada

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Tatvan'daki kaza anı kamerada

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Tatvan ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde; Tatvan’dan Bitlis’e doğru seyir halinde olan aracın kavşağa girmek için dönüş aldığı esnada Bitlis istikametinden gelen aracın çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkarak trafik ışığına çarptığı, ardından da refüje çıktığı görülüyor. Meydana gelen feci kazada araç kullanılmaz hale gelirken, şans eseri araç sürücüsü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Araç plakaları ve sürücülerinin isimlerinin öğrenilemediği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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