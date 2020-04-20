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Karantina altındaki beldeye yardım desteği

İHA

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte karantina altındaki Gölbaşı beldesinde yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Karantina altındaki beldeye yardım desteği

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte karantina altındaki Gölbaşı beldesinde yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Korona virüs salgınını önleme adına alınan tedbirler kapsamında 16 Nisan'dan itibaren karantinaya alınan Gölbaşı beldesinde tüm ihtiyaçlar Güroymak Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.
Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, beldenin karantinaya alındığı günden bu yana Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından toplam 142 vatandaşın gıda ve ilaç gibi taleplerinin karşılandığı belirtilerek, “Ayrıca Gölbaşı beldesinde bulunan 487 hanemize Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000 TL yardım yapılmıştır. Güroymak Kaymakamlığı ve Güroymak Belediye Başkanlığı tarafından 470 adet gıda kolisi Gölbaşı beldesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Devletimizin tüm imkanlarıyla yaptığı hizmetler devam edecektir. Özellikle karantina sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu 7/24 ihtiyaçları karşılamaya devam edecektir. Gölbaşı beldesinde bulunan vatandaşlarımız, 156 Jandarma İmdat hattı ile 0434 522 20 98 numaralı Gölbaşı Jandarma Karakol Komutanlığına ait telefona talep ve ihtiyaçlarını bildirebilirler" denildi.

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