Bitlis´in Yolalan beldesi, karantinaya alındı

'Ablam ve ben'

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<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS merkeze bağlı Yolalan beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Beldeye bugünden itibaren giriş ve çıkışlar yasaklandı.<br>Bitlis Hıfzıssıhha Kurulu´nun aldığı kararla merkeze bağlı Yolalan beldesi ve tüm mahallelerine bugün saat 14.00'ten itibaren giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında beldede 14 gün karantina uygulanacak.<br>Öte yandan merkeze bağlı Arıdağ köyünde, 7 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması, bugün sabah saatlerinden itibaren bitirildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-04-21 11:46:24<br>

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