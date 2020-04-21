Bitlis’te bir belde karantinaya alınıyor

'Ablam ve ben'

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Bitlis’in Yolalan beldesi korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınıyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Yolalan beldesi ve bağlı tüm mahallelerin 21 Nisan günü saat 14.00 itibariyle karantinaya alınacağı ve tüm girişçıkışların yasaklanacağı belirtildi.

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