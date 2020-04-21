Bitlis’te bazı bölgeler ‘riskli alan’ ilan edildi

'Ablam ve ben'

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Bitlis'te bazı bölgeler Cumhurbaşkanlığı Kararıyla riskli alan ilan edildi.

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında, “Bitlis ili merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci ve ek 1’inci maddeleri gereğince karar verilmiştir” denildi.

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