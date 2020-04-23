Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan´ı video mesajlarla kutladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan´ı video mesajlarla kutladılar

DHA

Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan´ı video mesajlarla kutladılar

<br>Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te, bir ilkokulda görev yapan öğretmen Merve Çelik (24), dünyanın farklı bölgelerinde bulunan çocuklar ve aileleriyle iletişime geçerek hazırladığı video ile bayram kutlaması yaptı. Bayrama özel şarkılar ve Türk bayraklarıyla hazırladıkları görüntülerde ayrıca işaret dili kullanarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştıran çocuklar, aynı zamanda vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu. <br>Koronavirüs nedeniyle bu yıl düzenlenemeyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nın 100´üncü yıl dönümünü, dünyanın farklı kentlerindeki çocuklar tarafından evden video mesajlarla kutladı. Dünyanın dört bir yanından evde kutlama mesajı videosu çeken çocuklar, herkese "Evde Kal" çağrısında bulundu. <br>'İNANIYORUM Kİ BU ZOR ZAMANLARI BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'<br>Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Yukarı Ayvacık Köyü İlkokulu'nda görev yapan Merve Çelik, "Bu yıl meslekteki ilk görev yılım. Dolayısıyla ilk 23 Nisan kutlamam olacağı için heyecanlıyım. Fakat salgın sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı bu yıl okullarımızda kutlayamayacağız. Ben de düşündüm ki hepimizin evlerimizde olduğu, uzakta kaldığımız bugünlerde birlik, beraberliğimizi hatırlamak ve umut olabilmek için tüm dünyadan çocukları bir araya getirip evlerimizden kutlayabiliriz. Bu sebeple tüm dünyadan ve Türkiye´den çocuklar bir şarkı altında birleşti. Ayrıca bunu işaret diliyle yaptılar. Hem evde kalarak 23 Nisan´ı evde kutladılar hem de işaret diline bir farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Çünkü bu yıl meclisimizin açılışının 100´ncü yılı olması nedeniyle çok önemli bir yıl. İnanıyorum ki bu zor zamanları birlikte atlatacağız. Yine okullarımıza, öğrencilerimize ve çocuklarımıza kavuşacağız. Her şey çok güzel olacak. Bu etkinliğe katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çocuklarında söylediği gibi bu dünya hepimizin ama bu bayram siz çocuklarındır. Meclisimizin açılışının 100´üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE<br>2020-04-23 10:19:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan’da el dezenfektan istasyonları kuruldu
YEREL HABERLER Tatvan’da el dezenfektan istasyonları kuruldu
Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı
Bitlis´te terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele ...
Bitlis'te terör örgütüne ait elle çizilmiş harita ve çok sayıda kitap ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te terör örgütüne ait elle çizilmiş harita ve ...
Selçuklu mimarisiyle yapılacak TOKİ konutlarının temeli atıldı
YEREL HABERLER Selçuklu mimarisiyle yapılacak TOKİ konutlarının ...
Dönertaş köyündeki karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Dönertaş köyündeki karantina süresi uzatıldı
(Görüntülü) Van Gölü sahiline 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van Gölü sahiline 150 metrekare ...
Tatvan Belediyesi ve TATSO’dan istişare toplantısı
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi ve TATSO’dan istişare toplantısı
Van Gölü sahiline 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı
YEREL HABERLER Van Gölü sahiline 150 metrekare büyüklüğünde Türk ...
Bitlis’te bazı bölgeler ‘riskli alan’ ilan edildi
YEREL HABERLER Bitlis’te bazı bölgeler ‘riskli alan’ ilan edildi
Ahlat’taki gökkuşağı hayranlık uyandırdı
YEREL HABERLER Ahlat’taki gökkuşağı hayranlık uyandırdı
Heybeli Gölü ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
YEREL HABERLER Heybeli Gölü ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan ...
Ahlat’taki Nazik Gölü 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
YEREL HABERLER Ahlat’taki Nazik Gölü 'kesin korunacak hassas alan' ...
Bitlis’te bir belde karantinaya alınıyor
YEREL HABERLER Bitlis’te bir belde karantinaya alınıyor
(Görüntülü) Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' ...
Bitlis´in Yolalan beldesi, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bitlis´in Yolalan beldesi, karantinaya alındı
Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı
YEREL HABERLER Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı
(Özel) Yaşlı çiftin biri bayram ikramiyesini diğeri de hac parasını bağışladı Ahlatlı 68 yaşındaki adam bayram ikramiyesini, 65 yaşındaki eşi de hac parasını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER (Özel) Yaşlı çiftin biri bayram ikramiyesini diğeri ...
Bölgenin en büyük Türk bayrağı Tatvan'da dalgalanmaya başlandı
YEREL HABERLER Bölgenin en büyük Türk bayrağı Tatvan'da dalgalanmaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X