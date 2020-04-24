Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu

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<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlardan kutladı. Saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkan çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu. Çocuklar, aileleriyle birlikte İstiklal Marşı okurken, sosyal mesafeye de dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında Erbane çalarak çocuklara destek verdi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-04-24 00:10:28<br>

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