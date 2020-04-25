Tatvan'da bir bina daha karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tatvan'da bir bina daha karantinaya alındı

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir bina daha karantinaya alındı.

Tatvan'da bir bina daha karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir bina daha karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Kale Mahallesi Kale Sokak No:234 adresinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamın da karantinaya alınması ve binaya giriş çıkışların 25.04.2020 tarih ve saat 20:00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere;
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL, idari para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan '… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet,TSK,) personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat’ta yaşlıların Ramazan pidesi ve hurması belediyeden
YEREL HABERLER Ahlat’ta yaşlıların Ramazan pidesi ve hurması ...
Bitlis için kuvvetli yağmur uyarısı
YEREL HABERLER Bitlis için kuvvetli yağmur uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
(Görüntülü) Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak ...
(Görüntülü) Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan ...
Ahlat Belediyesi personelleriyle İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Ahlat Belediyesi personelleriyle İstiklal Marşı okudu
Tatvan'da bir bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tatvan'da bir bina karantinaya alındı
Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı ...
İstiklal Marşı’nın balkonlardan okunduğu anlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın balkonlardan okunduğu anlar ...
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: ...
Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı
YEREL HABERLER Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis’te 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Bitlis’te 23 Nisan coşkusu
Bitlis’teki yurtta misafir edilen küçük kıza polislerden sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Bitlis’teki yurtta misafir edilen küçük kıza ...
Belediye Başkanı Tanğlay'dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Tanğlay'dan Ramazan ayı mesajı
Bitlis Milli Eğitim Müdürü'nden öğrencisine doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Bitlis Milli Eğitim Müdürü'nden öğrencisine doğum ...
Bitlis'te 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Bitlis'te 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz doğum ...
Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerden “Biz Türkiye’yiz” mesajı
YEREL HABERLER Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerden “Biz ...
Kapı kapı dolaşarak 140 çocuğa sanat malzemesi dağıttılar
YEREL HABERLER Kapı kapı dolaşarak 140 çocuğa sanat malzemesi ...
Kapı kapı dolaşıp, çocuklara hobi malzemesi dağıttılar
YEREL HABERLER Kapı kapı dolaşıp, çocuklara hobi malzemesi ...
Başkan Çoban’dan ‘23 Nisan’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çoban’dan ‘23 Nisan’ mesajı
150 metrekarelik Türk bayrağı Tatvan’da göndere çekildi
YEREL HABERLER 150 metrekarelik Türk bayrağı Tatvan’da göndere ...
Polislerden engelli çocuğa pastalı 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Polislerden engelli çocuğa pastalı 23 Nisan kutlaması
(Görüntülü) Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan?ı video mesajlarla kutladılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan?ı ...
Öğretmenler ev ev dolaşıp öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yaptı Ahlat’ta öğretmenler öğrencilerini evlerinde ziyaret edip hediye paketleriyle bayramlarını kutladı
YEREL HABERLER Öğretmenler ev ev dolaşıp öğrencilerine 23 Nisan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X