Bitlis’teki bir binada karantina sona eriyor

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Bitlis’te korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı bir binada uygulanan karantina sona ediyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Atatürk Mahallesi H. Tahsin Özdemir Sokak No: 22 adresindeki apartman için 12 Nisan 2020 tarihinde karantina kararı uygulandığı ve kararın 27 Nisan 2020 günü saat 17.00 itibariyle sona erdirileceği belirtildi.

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