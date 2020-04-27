Bitlis'te 'benekli Anadolu semenderi' görüntülendi

Halk arasında 'yağmur gelini' ya da 'yağmur gelinciği' olarak adlandırılan 'benekli Anadolu semenderi' Bitlis'te görüntülendi.

Bitlis, Muş, Bingöl ve Malatya’da yaşadığı belirtilen ‘benekli Anadolu semenderi’ halk arasında ‘yağmur gelini’ ya da ‘yağmur gelinciği’ olarak da adlandırılıyor. Boyu 1419 cm olan Anadolu semenderinin kuyruğu özellikle son kısımlarda yanlardan basık ve yüzmeye elverişlidir. Sırta koyu kahverengiden siyaha doğru değişir, üzerinde sarı, bazen de kırmızı benekler bulunur. Karın taraf gri olup, orta kısımda kuyruk altına kadar uzanan kırmızı şerit bulunur. Malatya ve civarında halk arasında ‘yağmur gelini’ veya ‘yağmur gelinciği’ olarak bilinir.

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