Bitlis´teki halk eğitim merkezlerinde günlük 20 bin maske üretiliyor

<br>Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA) BİTLİS´teki halk eğitim merkezlerinde, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı günlük 20 bin maske üretimi sağlanıyor.<br>Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinde günlük ortalama 20 bin adet maske üretimi gerçekleştiriliyor. Atölyelerde üretilen maskeler kamu kuruluşlarında, belediyelerde çalışanlar ile halka ücretsiz olarak dağıtılıyor. Gerçekleşen üretimle kentin tüm maske ihtiyacını karşıladıklarını belirten Milli Eğitim Müdür Mehmet Emin Korkmaz, "Kurulan atölyenin finansmanlığını bakanlığımız üstlendi. Anacak Bitlis Belediyesi'nin de bize katkısı oldu. 24 saat vardiyalı olarak çalıştırırsak, günlük 15 bin kapasitelidir. Belediyeler bize kumaşlarını gönderiyorlar. Bizler yapıp, kendilerine veriyoruz. Bugüne kadar 14 bin maskeyi Bitlis Belediyesi için yapıp teslim ettik. Tatvan Belediyesi'ne de 25 bin maske yaptık. Sadece Bitlis Halk Eğitim Merkezi´nde üretimimiz yok. Tatvan, Ahlat, Güroymak, Adilcevaz ilçelerinde usta öğreticilerimiz çalışıyorlar. Her merkezde günlük ortalama 2 bin adet maske üretiliyor. Günlük 20 bin üretim yapacak kapasitedeyiz" dedi. Korkmaz, üretilen her maskeyi yüksek ısılarda dezenfekte ettiklerini de belirterek, "Bize rulo şeklinde gelen kumaşlar presten geçiyor. Böylece hem şekil veriliyor hem de 280 derece sıcaklıkta kumaşta bir mikrop varsa öldürülüyor. Daha sonra kesime giden kumaşlara lastikleri dikiliyor" dedi. <br>DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE<br>2020-04-29 15:23:11<br>

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