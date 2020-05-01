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Hizan Müftülüğünden ihtiyaç sahibi 150 aileye yardım

İHA

Bitlis'in Hizan Müftülüğü, korona virüs nedeniyle bu yıl iftar çadırlarının iptal edilmesi üzerine ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi desteği veriyor.

Hizan Müftülüğünden ihtiyaç sahibi 150 aileye yardım

Bitlis’in Hizan Müftülüğü, korona virüs nedeniyle bu yıl iftar çadırlarının iptal edilmesi üzerine ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi desteği veriyor.
İlçe Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahibi 150 aileye Ramazan kolisi dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen Ramazan kolileri, ilçe müftülüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde teslim edildi. İlçe Müftüsü Murat Demir, korona virüs salgınının dünyayı etkisi altına aldığını belirterek, “Bu zor dönemde vatandaşlarımıza yardımcı olmak, ihtiyaçlarını bir nebze olsa gidermek hem vatandaşlık görevimiz hem de insani ve İslami görevimizin bir parçasıdır. İnsanlık bağlarını birleştiren, muhabbete vesile olan dayanışma unsurlarının başında gelen bu vazifemizi ifa etmek bize gurur vermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi ve Hizan İlçe Müftülüğü olarak bizde bu görevimizi yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için bütün Diyanet İşleri Başkanlığı personelimizle büyük gayret ve azim ile çalışmaya ve özellikle bu mübarek Ramazan ayında hemşehrilerimizi sevindirmek ve zor zamanda evlerine bir sıcak yemeğin pişirilmesine vesile olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye’m diyerek bağışlarımızla, alışveriş kartlarımızla, gıda koli yardımlarımızla hayırsever insanlarımızın desteğiyle muhtaç kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Allah bu hayır işlerine zemin hazırlayan devlet büyüklerimizden razı olsun, onları ve bizleri doğru istikametten ayırmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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