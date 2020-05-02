Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı Yaralı askerler Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

"Bu işler hep kader..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’in Sehi bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BitlisMerkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.