Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı Yaralı askerler Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Bitlis’in Sehi bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BitlisMerkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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