DHA YURT - Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (2)

<br>BÖLGEDE HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDIBitlis'in Sehi ormanları bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olması 4 askerin de yaralanmasıyla ilgili Bitlis Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:<br>"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis İli Merkez İlçesi kırsalında icra edilmekte olan 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-37' operasyonu esnasında, (1) JÖH timine 02.05.2020 tarihinde saat 18.50 sıralarında bir gurup BTÖ mensubu tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen silahlı saldırı olayında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 2 personelimiz şehit olmuş, 4 personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılarımız, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Şehitlerimize Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."Haber: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE /BİTLİS,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE<br>2020-05-02 23:22:07<br>

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