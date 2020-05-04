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Yolalan beldesindeki karantina karar uzatıldı

İHA

Bitlis merkeze Yolalan Beldesi ve bağlı mahallerinde uygulanan karantina kararı tekrar uzatıldı.

Yolalan beldesindeki karantina karar uzatıldı

Bitlis merkeze Yolalan Beldesi ve bağlı mahallerinde uygulanan karantina kararı tekrar uzatıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 04.05.2020 tarihli ve 2020/37 Sayılı Kararı Yolalan beldesindeki karantina kararı 18.05.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 04.05.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Bitlis İl Merkezine bağlı Yolalan Beldesi ve bağlı tüm mahallelerinin Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu 21.04.2020 tarih ve 202033 sayılı kararına istinaden 21.04.2020 tarih ve saat 14.00’den itibaren karantinaya alınmış ve Beldenin giriş/çıkışları kapatılmıştır. Yolalan Beledisinde yeni pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında 18.05.2020 tarih ve 20.00 saatine kadar karantinanın devam etmesi ve köye giriş çıkışların kapalı kalması halinin devamına, Yolalan Beldesin’de ve mahallelerinde iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli Emniyet, Jandarma, personelleri ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili karardan muaf sayılmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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