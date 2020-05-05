Tatvan'da hırsızlık olayları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki farklı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şahıslar yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçe emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda oto koltuğu, iki adet jantlastik ve ön göğüs parçaları çaldıkları iddia edilen şahısların yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Tatvan sanayisinde iki farklı iş yerinde gerçekleşen oto koltuğu, iki adet jantlastik ve ön göğüs parçaları hırsızlığı olayının şüphelileri; E.S., U.İ. ve F.S. isimli şüpheliler ekiplerimizin titiz araştırmaları sonucunda yakalanmıştır. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen şok uygulama kapsamında M.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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