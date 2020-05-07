Tatvan'da Trafik Haftası etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tatvan'da Trafik Haftası etkinlikleri

İHA

Tatvan'da Trafik Haftası etkinlikleri

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinden geçen sürücü ve yolculara maske dağıtımı yapıldı.
Trafik Haftası dolayısıyla Tatvan ilçesinde emniyet ve jandarma tarafından etkinlik düzenlendi. İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe emniyet ve jandarma personelleri ile kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen program kapsamında ilçe girişindeki polis kontrol noktasından geçen sürücü ve yolculara maske dağıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında sürücülere trafik kurallarını da hatırlatan ekipler, ayrıca bilgilendirici broşür dağıttı.
Sürücü ve yolculara maske dağıtıp trafik kuralları ve korona virüs konusunda uyarılarda bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Oktay Çağatay’dan “Anneler Günü” mesajı
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay’dan “Anneler Günü” mesajı
Kızılay gönüllülerinden maske ve dezenfektan dağıtımı
YEREL HABERLER Kızılay gönüllülerinden maske ve dezenfektan dağıtımı
Ahlat'ta Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Ahlat'ta Trafik Haftası etkinlikleri
Güroymak'ta Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Güroymak'ta Trafik Haftası etkinlikleri
Bitlis Belediyesinden dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden dezenfekte çalışmaları
Ahlat’ta şiddetli yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Ahlat’ta şiddetli yağış etkili oldu
Güroymak'ta maske üretimi
YEREL HABERLER Güroymak'ta maske üretimi
Vali Çağatay maske üretimini inceledi
YEREL HABERLER Vali Çağatay maske üretimini inceledi
Tatvan'da hırsızlık olayları
YEREL HABERLER Tatvan'da hırsızlık olayları
Başkan Çoban’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
YEREL HABERLER Başkan Çoban’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a ...
Tatvan’da altyapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tatvan’da altyapı çalışmaları devam ediyor
Gönüllü usta öğreticiler ve kadınlar günde bin 500 maske üretiyor Ahlat Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor
YEREL HABERLER Gönüllü usta öğreticiler ve kadınlar günde bin 500 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X