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Türkiye’nin her bölgesinden getirdiği bitkilerle botanik bahçe oluşturdu

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 13 dönümlük alanda binlerce çeşidin bulunduğu botanik bahçe oluşturuldu.

Türkiye’nin her bölgesinden getirdiği bitkilerle botanik bahçe oluşturdu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 13 dönümlük alanda binlerce çeşidin bulunduğu botanik bahçe oluşturuldu.
Tatvanlı iş insanı İzettin Çağan, Türkiye’nin her bölgesinden getirdiği 3 bin çeşit civarında bitkiyi ilçede sergiliyor. Zaman zaman 100 kişiye kadar istihdam alanı oluşturduğunu ifade eden Çağan, seyyar satıcılık yaparak bu işe başladığını belirtti. Büyük şehirlerde çıraklıkla bu işe başladığını ve 15 yıldır bu sektörde olduğunu ifade eden İzettin Çağan, "15 yıldır bu sektördeyiz. Ankara, İstanbul ve benzeri büyük şehirlerde çıraklık yaparak bu işe başladık. Şu an burada 13 dönüm üzerinde bir satış alanımız var. Türkiye’nin her bölgesinden bitki çeşitleri getiriyoruz. Aynı zamanda buradaki seramızda çiçek çeşitlerimiz var. Ahlat ilçemizde de üretim tesisi kurduk ve orada bitki ekimleri yapılıyor. Yaklaşık 40 bin adet Adilcevaz cevizi fidanı dikimi yaptık. Burada bin çeşit ürün var ve bunlar kendi içlerinde yaklaşık 3 bin çeşit ediyor. Buradaki çeşitlerin ekimlerini de Ahlat’ta gerçekleştirdik" dedi.
Bölgenin çetin kış şartlarından dolayı bazı seneler 7 ay, bazı senelerde ise 8 ay çalışabildiklerini kaydeden İzettin Çağan, "Biz genellikle valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler başta olmak üzere diğer kamu kurumları ile özel sektöre hizmet veriyoruz. Şehir peyzaj işleri, park, bahçe, refüj, bina çevresi, villa ve diğer yapıların çevre işlerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda birer veya ikişer ağaçlandırma ya da çiçeklendirme işlerinde çalışıyoruz. Bölgemizde en kapsamlı çalışan firma içerisinde yer almaktayız. İş durumuna göre dönemsel olarak bazen 100 kişiye kadar istihdam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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