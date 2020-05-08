Belediye ekipleri berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, önümüzdeki hafta içi açılacak olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlattı.

Korona virüs salgınının ülkemizde önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 2020 tarihinde kapanan berber ve kuaför salonları 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet verecek. Berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta yeniden açılacak olmaları nedeniyle bu iş yerlerinde hazırlık çalışmaları başladı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un talimatıyla Adilcevaz Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki berber ve kuaför salonlarına maske ve dezenfektan dağıtarak dezenfekte ettirildi.

Başkan Necati Gürsoy, korona virüs salgınına karşı etkin bir şekilde mücadele ettiklerini ifade ederek, “Bu süreçte her türlü önlemi alarak hiçbir sıkıntıya mahal vermedik. Vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı toplumsal alanları dezenfekte ettik. Korona sürecinin aslında biraz hızını düşürdüğü günlerdeyiz ancak tedbiri elden bırakmadan birtakım kısıtlamalarla beraber kuaförlerimiz ve berberlerimiz yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Ancak vatandaşlarımızın evde kalma kısıtlamalarına uymaya devam etmesi gerekiyor; bu bizim için çok önemli. Adilcevaz Belediyesi olarak ilçemizde bulunan bütün berber ve kuaför salonlarının dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren belediye olarak mümkün mertebe yapılabilecek her türlü çalışmayı ivedilikle yaptık. Normalleşme sürecinde de üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz yapacağız. Normalleşme sürecinde açılacak ve faaliyet gösterecek her alana belediye olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını gerçekleştireceğiz” dedi.

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