BEÜ Rektörünün "Anneler Günü" mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Yardım, mesajında, "Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında şüphesiz, annelerimizin büyük payı var. Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakârlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle, sağlıklı ve huzur dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde önemli role sahiptirler. Anne ve babaya saygıyı esas alan, cenneti annelerin ayaklarına seren bir medeniyetin mensubu olan bizler, her daim annelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimizin bizler için ne kadar değerli olduğunun yalnızca bir gün değil, her zaman farkında olmamız gerektiğini bu özel gün vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İyi bir insan, iyi ve sağlıklı bir toplum; annelerin gönlünü hoş tutan, onları baş tacı yapandır. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her zaman saygıların en büyüğünü hak eden, bizleri her zaman koşulsuz bir sevgiyle sarıp sarmalayan annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor; başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

