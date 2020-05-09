Bitlis Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti

Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta açılacağının duyurulmasıyla birlikte kent merkezindeki bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Bitlis Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyete geçeceği duyurulunca hazırlıklar başladı. Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ildeki tüm işletmeleri dezenfekte ederek kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın talimatıyla ildeki bütün işletmelerde çalışma başlatılırken işyerleri dezenfekte edilen esnaf da belediyeye desteği için teşekkür etti. Başkan Nesrullah Tanğlay, esnafa desteklerinin devam edeceğini ifade ederek, “Korona virüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler uzun süredir kapalıydı. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 11 Mayıs’ta açılacak. Bizler de Bitlis Belediyesi olarak hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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