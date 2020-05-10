Bitlis'te, durdurulan araçta yarım kilo metamfetamin ele geçirildi: 4 gözaltı

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta narkotik köpek 'Atlas' ile yapılan aramada 541,72 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesi girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı, durdurulan araçlarda narkotik köpek 'Atlas' ile arama yapıldı. Bir araçta yapılan aramada 541,72 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili M.S.A., H.Y., M.C.K. ve Ö.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-05-09 23:04:04<br>

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