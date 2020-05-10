104 yaşındaki kadının Anneler Günü kutlandı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçeye bağlı Otluyazı köyünde yaşayan 104 yaşındaki Güzel Keşan adlı yaşlı kadını ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Hasan Emrah Alkan ve İlçe Sağlık Müdürü Doktor Feridun İbrahim ile ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Otluyazı köyünde yaşayan 104 yaşındaki Güzel Keşan’ı evinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Kaymakam Erat, ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 100 yaş üzerindeki yaşlılar adına Sakarya’da oluşturulan ve dikilen ağaçlara 100 yaş üzerindeki yaşlıların isimlerinin verildiği bir ormanlık oluşturduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 104 yaşındaki Güzel Keşan adına da ağaç dikildiğini belirten Kaymakam Erat, gönderilen sertifikayı Güzel Keşan’a teslim etti. Kaymakam Erat, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından gönderilen çiçek ve hediyeleri de Güzel Keşan’a teslim etti. Yaşlı kadının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Erat, kendisine sağlık ve afiyet diledi.

Kendisini ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a teşekkür eden 104 yaşındaki Güzel Keşan, hediyelerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a da teşekkürlerini iletti.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlçemizin Otluyazı köyünde ikamet eden Güzel annemizi ziyaret ederek Bakanımız Süleyman Soylu’nun hediyelerini ve aynı zamanda Sakarya’da yaşlılar adına oluşturulan hatıra ormanında Güzel annemiz adına dikilen ağacın sertifikasını teslim ettik. Aynı zamanda bakanımızla birlikte valimizin de Anneler Günü münasebetiyle bizlere gönderdikleri hediyeleri de büyüğümüze teslim ettik. Pandemi sürecinde olduğumuz için ellerini öpemedik, sadece bunu söylemlerimizle ifade ettik. Çünkü zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de vatandaşımızın dikkat etmesi gerektiği gibi bizlerinde bu sürece maksimum bir şekilde dikkat etmesi gerektiği için teyzemize uzaktan bir şekilde hediyelerimizi teslim ettik. Bakanımızın büyüklerimizden ellerini öptüğünü, bizlerinde aynı şekilde büyüklerin ellerinden öptüğümüzü sözlü olarak söyleyebildik. İnşallah bu pandemi sürecini kazasız belasız atlatıp Güzel annemizin elini o zaman fiili olarak da öpeceğiz ve annemizle inşallah daha da yakından muhabbet edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.