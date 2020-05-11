Tatvan Belediyesinden denetim

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, ilçede mesaiye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında erkek ve kadın kuaförleri 21 Mart’tan itibaren geçici olarak kapatılmıştı. Korona virüs vaka ve ölüm sayılarında düşüşün başlamasıyla birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu adımlardan ilki bir buçuk aydır kapalı olan kuaförlerin yeniden açılması oldu. Mesainin ilk gününde Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarına İçişleri Bakanlığının genelgesini tebliğ edip, iş yerlerinde hijyen ve temizlik konularında denetim gerçekleştirdi.

Kuaför, berber ve güzellik salonları, bugün saat 09.00 itibarıyla yeniden açıldığını söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Kısa süre önce tüm berber ve kuaförlerle toplantı gerçekleştirmiştik. Bu toplantılarda tüm berber ve kuaförlere daha temiz ve güvenli ortamda çalışmaları için dezenfektan, cerrahi ve siperlik maske dağıtımı gerçekleştirdik. Berberlerimizden her gün iş yerlerinin verdiğimiz dezenfektan ile dezenfekte edilmesini istedik. Hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığı için erkenden tüm tedbirlerimizi aldık. Berber ve kuaförlerimizden öncelikli ricamız tedbirleri hiçbir şekilde elden bırakmamaları, verdiğimiz dezenfektanlar ile düzenli olarak iş yerlerinin dezenfekte edilmesi ve her tıraşta özellikle siperli maskeleri kullanmalarıdır” şeklinde konuştu.

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