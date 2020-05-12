Yol kontrollerinde uyuşturucu ile yakalanan 11 kişiye gözaltı

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<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.<br>İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde yapılan yol kontrol noktalarında 6 ayrı araçta 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Araçlarda bulunan toplam 11 kişi gözaltına alındı.<br>Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-05-12 11:57:15<br>

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