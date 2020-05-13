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(Özel) Mayıs ayında kayak keyfi

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kayak Merkezi'nde mayıs ayına rağmen kayak keyfi devam ediyor.

(Özel) Mayıs ayında kayak keyfi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kayak Merkezi’nde mayıs ayına rağmen kayak keyfi devam ediyor.
Yurdun dört bir yanında yaz sıcakları etkili olmaya başlarken, Bitlis’te ise halen kar manzaraları görmek mümkün. Kar esaretinin devam ettiği yerlerin başında ise Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı ve kayak merkezi geliyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı’nda bulunan kayak merkezi, mayıs ayında kayak yapma imkanı sunuyor.
Şehrin gürültü ve stresinden bir an olsun uzaklaşmak isteyen kayak severler ise soluğu Nemrut’ta alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut’ta yolların halen kardan dolayı kapalı olması nedeniyle sezon tam açılmazken, yılın son karının tadını çıkarmak isteyen kayak severler ise mayıs ayının ortasında Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü manzarasına karşı Nemrut’ta kaymanın tadını çıkarıyor.

“Maviyle beyazın buluştuğu manzaraya karşı kayak keyfi”
Maviyle beyazın buluştuğu Nemrut Dağı’nda mayıs ayının ortasında kayak keyfi yaşayanlardan biri de Tunç İlçin oldu. Kayak takımlarını alarak soluğu Nemrut’ta alan spor bilim uzmanı ve aynı zamanda 3. Kademe Kıdemli Kayak Antrenörü Tunç İlçin, mayıs ayında saatlerce kayak keyfi yaşadı.
Nemrut Dağı’nın 2 bin 250 rakımlı zirvesinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tunç İlçin, “Bitlisliyim. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda bu üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında master eğitimimi tamamladım. Bunun yanı sıra 3. kademe kıdemli kayak antrenörüyüm ve aynı zamanda spor bilim uzmanıyım. Şu anda ülkemizin birçok bölgesinde yaz sıcaklarını kendini gösterirken, biz ise bugün çıktığımız Nemrut Dağı’nda, mayıs ayının ortasında kayak yapabiliyoruz. Buranın en önemli noktalarından biri de görsel güzelliği. Zirveye çıktığınızda arkanızda Nemrut Krater Gölü, karşınızda ise Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün muhteşem manzarası var. Yazın ortasında burada kayak yapabiliyor olmak, bu bölge için gerçekten büyük bir şans. Hava şartlarının bu şekilde devam etmesi durumunda buradaki karın daha birkaç aya kadar erimeyeceğini düşünüyorum” dedi.
Kayak sporunun kendisi için bağımlılık yapan bir spor olduğunu anlatan İlçin, “Kayak sporunun içinden geldiğim için kayak benim vazgeçilmezlerim arasındadır. O yüzden bu mevsimde burada kayak sporunu yapabiliyor olduğumdan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaklaşık iki saattir burada kayıyorum. Bu da benim için çok keyifli ve eğlenceli oldu. Tabi ülkemizin her bölgesinin kendine has güzellikleri var, bizim bölgenin de güzelliği bu. Ben bu vesile ile gerek yaz sporları ve gerekse kış sporları için herkesi ilimize davet ediyorum, keyif alacağınızdan hiç şüphem yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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