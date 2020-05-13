Uçurumdan atlayıp, intihar etti

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<br>Zübeyir DALGA/MUTKİ (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Mutki ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Mehmet Sıddık D. (54) uçurumdan atlayarak intihar etti. <br>Mutki ilçesine bağlı Kuşdili köyünde oturan Mehmet Sıddık D., bugün sabah saatlerinde evden çıktı. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Mehmet Sıddık D., Kuşdili ile Dağarcık köyleri arasında, kendisini uçurumdan boşluğa bıraktı. Mehmet Sıddık D., olay yerinde yaşamını yitirdi. <br>Eve gitmeyince aramaya çıkan yakınları, Mehmet Sıddık D.'nin cansız bedeniyle karılaştı. Mehmet Sıddık D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <br>Mehmet Sıddık D.'nin daha önce de birkaç kez intihara teşebbüs ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Mutki Zübeyir DALGA<br>2020-05-13 14:45:12<br>

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