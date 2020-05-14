Sağlık çalışanlarına vefa için `maske bandı´ üretiyorlar

<br>Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA) BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nce, sağlık çalışanları için maske bandı üretiliyor. Gönüllü kursiyerler tarafından üretilen ve maske kullanımını daha kolay hale getiren maske bantları, sağlık çalışanlarına hediye edilecek.<br>İlçede faaliyet gösteren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle mesailerine yoğun bir şekilde devam eden sağlık çalışanlarını fiziki olarak rahatlatmak adına maske bandı üretimine başladı. Bin 500 adet üretilecek olan maske bantları, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak verilecek.<br>Dernek Başkanı Şazime Hancı, sanat dünyası olarak sağlık çalışanlarına vefa borçlarını ödemek istediklerini söyledi. Başkan Hancı, "Asar-ı Sanat atölyesi olarak sağlık çalışanlarımıza, sanat dünyası olarak vefa borcumuzu ödemek istedik. Onlar bizim sağlımız için 7 gün 24 saat çalışarak çabalamalarına karşılık bizler de sürekli takmak zorunda oldukları maskeleri daha kolay çıkarıp takmaları için maske bandı üretimine geçtik. Keçeden tasarladığımız bu maske bantlarını İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ederek kendilerine hediye edeceğiz. Bu bantlarımızı özellikle ince keçeden yaparak hem terletmeyi önleyeceğiz hem de rahatlıkla kullanmalarını sağlayacağız. Maske bantlarımız özellikle maskeleri 7/24 takmak zorunda olan sağlık çalışanlarımızın belli bir müddet sonra kulak arkalarında oluşan tahrişler, oluşan ağırlıklar, tesettürlü sağlık çalışanlarımızın maskeleri tutturmak için iğne kullanmaları ya da tesettürlerini açmak zorunda kalmalarından dolayı böyle bir tasarım yaparak onların işlerini daha da kolaylaştırmak istedik. Bizler de onların sağlığı için böyle bir çaba göstermek istedik. Bantlarla beraber rahatlıkla maskeleri takarak işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Şu anda bin 500 maske bandı yapıyoruz. Kendilerine götürüp takdim edeceğiz. Bundan sonrası için ise Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bir talep olursa seri üretime geçmeyi düşünüyoruz" dedi. <br> DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE<br>2020-05-14 09:57:57<br>

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